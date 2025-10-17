Briga entre alunos por causa de lápis mobiliza patrulha escolar em Serra Talhada

Uma discussão banal por causa de um lápis terminou em agressões entre dois alunos de uma escola no Centro de Serra Talhada.

A ocorrência foi registrada na Avenida Waldemar Ignácio de Oliveira e atendida por policiais do 14º BPM. Um dos estudantes tem 18 anos e o outro é menor de idade. De acordo com a direção da escola, a discussão evoluiu para vias de fato, sendo necessária a intervenção da patrulha escolar. Ambos foram levados à Delegacia de Polícia Civil, acompanhados pelos responsáveis, onde foram submetidos a exames traumatológicos. As medidas cabíveis foram adotadas, com um BOC e um TCO registrados.