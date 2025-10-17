Animais, lixo e descaso: A quadra da Malhada em Serra Talhada que virou vergonha pública

O vereador Lindomar Diniz, em seu primeiro mandato, visitou a quadra poliesportiva do bairro Malhada e registrou cenas preocupantes: o espaço, entregue há quase dez anos, encontra-se completamente abandonado. Animais soltos, como cabras, circulam pelo local, enquanto fezes, lixo e restos de materiais de construção se deterioram, transformando o que deveria ser um ponto de lazer e esporte em um retrato da negligência.

“Essa é a triste realidade da quadra poliesportiva do bairro Malhada. O espaço que era para ser de lazer e confraternização, do desportista local, encontra-se completamente abandonado”, afirmou Lindomar em vídeo divulgado nas redes sociais.

Segundo o vereador, enquanto muitos jovens buscam no esporte uma oportunidade de crescimento e inclusão, o que se vê é o reflexo de uma política de descaso. “Essa quadra pode e deve voltar a ser um espaço de inclusão. É preciso ter vontade política para resolver essa situação”, destacou.

Lindomar anunciou que continuará cobrando providências e que na próxima sessão vai apresentar uma indicação para a recuperação do espaço, reforçando a necessidade de devolver à comunidade da Malhada o lazer e o respeito que ela merece.