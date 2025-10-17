Homem quebra porta e agride mulher no bairro Tancredo Neves, em Serra Talhada
Um homem é procurado após invadir a casa do ex-cunhado, quebrar a porta e agredir uma mulher no bairro Tancredo Neves, em Serra Talhada.
Segundo a PM, o agressor acreditava que a ex-companheira estava na residência. Ele arrombou a porta e atingiu a vítima com um soco no rosto, causando lesão. Após a agressão, fugiu antes da chegada do policiamento. O homem estaria sob efeito de álcool e possivelmente de drogas. A mulher foi encaminhada ao hospital, e o caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil, onde foi instaurado um TCO.