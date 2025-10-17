Discussão sobre limpeza de rua termina em confusão entre vizinhas no bairro Cagep

Uma briga entre vizinhas por causa da limpeza de uma rua terminou na delegacia em Serra Talhada, na manhã desta quinta-feira (16).

Policiais do 14º BPM foram acionados para a Rua 14 de Julho, no bairro Cagep, onde três mulheres se desentenderam. Segundo o boletim, a confusão começou porque algumas delas vendiam espetinhos à noite e deixavam o local sujo no dia seguinte, o que gerou reclamações. As envolvidas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, onde foram lavrados três Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCOs).