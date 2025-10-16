FALTA DE MANUTENÇÃO NO PARQUE DOS IPÊS EM SERRA TALHADA REVOLTA FREQUENTADORES

Não faz tanto tempo e o Parque dos Ipês foi inaugurado com estardalhaço pela gestão municipal, com promessa de ser o novo ‘point’ da cidade e principalmente do bairro do Ipsep, um dos maiores da cidade.

Não demorou muito o que se tem agora são reclamações de frequentadores do ambiente quanto ao abandono do Parque, que se deteriora com a falta de manutenção em todo espaço e em especial nos equipamentos.

Os brinquedos, informam, foram retirados a cerca de 2 meses e com um agravante, as hastes de ferro onde os brinquedos eram fixados ficar expostos, trazendo perigo para crianças que brincam no local.

Além da retirada dos brinquedos, também entulhos se espalham por várias partes, assim como também muito mato por falta de cuidados, é o que denunciam os frequentadores.

Da Líder do Vale Online