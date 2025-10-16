Waldemar Oliveira reforça apoio a profissionais da educação em reunião sobre PL 2531/27

O deputado federal Waldemar Oliveira, membro da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), recebeu nesta semana representantes do Movimento Nacional Sindical dos Profissionais da Educação para discutir o andamento do PL 2531/27. O encontro teve como objetivo alinhar estratégias junto aos membros da próxima comissão, visando garantir uma tramitação rápida e segura do projeto.

Durante a reunião, o deputado reafirmou seu compromisso com a valorização dos profissionais não docentes da educação, destacando sua participação ativa em iniciativas anteriores. Quando atuou como líder de bloco na Câmara dos Deputados, Waldemar Oliveira foi um dos parlamentares que assinaram o requerimento de urgência do PL 2531/21, contribuindo para que o movimento alcançasse o quórum necessário para aprovação.

O Movimento Nacional Sindical agradeceu o apoio do parlamentar e reforçou a importância da articulação contínua em defesa de uma educação pública mais justa e valorizada.

DO Júnior Campos