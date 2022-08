Um mês depois de furtar celular, ladrão usa aparelho para roubar Auxílio Brasil do dono em Serra Talhada

Um homem que teve seu celular roubado por dois homens há mais ou menos um mês procurou a polícia após perceber uma movimentação bancária em seu nome e suspeitar dos ladrões.

Segundo o dono do celular, no dia do furto os homens aproveitaram que ele estava bêbado e tomaram o celular de suas mãos.

Agora, após comparecer à agência bancária sacar o dinheiro do Auxílio Brasil, ele descobriu que alguém já teria transferido um pix no valor de R$ 600,00 para a conta de um desconhecido.

Ele acredita que a pessoa utilizou aplicativo instalado no celular roubado para fazer a transferência indevida.

As informações foram obtidas pela produção do Programa Frequência Democrática. Do Vila Bela Online