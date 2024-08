Veja quem são os passageiros da queda de avião em Vinhedo (SP)

A Voepass, antiga Passaredo, identificou os passageiros do avião que caiu no início da tarde desta sexta-feira (9) em Vinhedo, no interior de São Paulo.

A companhia informou que o avião tinha 61 pessoas a bordo, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes. A Prefeitura de Valinhos (SP), que participa das operações de resgate, informa que não há sobreviventes.

O voo saiu de Cascavel, no Paraná, e tinha como destino Guarulhos, em São Paulo.

Quem eram os passageiros