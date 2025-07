Vereador Rosimério de Cuca cobra ação da PM contra bicicletas motorizadas em Serra Talhada

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (29), na Câmara Municipal de Serra Talhada, o vereador Rosimério de Cuca (PT) fez um duro pronunciamento cobrando providências da Polícia Militar quanto ao retorno das bicicletas motorizadas nas ruas da cidade. “As tais bicicletas motorizadas estão infernizando de novo”, iniciou.

O parlamentar relatou que moradores do Bairro da Caxixola têm se queixado do barulho e da desordem causados pelos veículos, e comparou a atual situação com a gestão anterior do Batalhão, sob o comando do então Tenente Coronel Aristóteles.

“Com Aristóteles, o coco foi seco e o tira gosto foi macaúba. Ninguém via uma bicicleta motorizada nas ruas de Serra Talhada”, sustentou.

Rosimério pediu ao novo comandante do 14º BPM para que intensifique as ações de fiscalização e intervenção.

“Tome providência, comandante, para eu chegar aqui e elogiar Vossa Excelência. Agora, se acontecer uma tragédia, a culpa vai cair nas suas costas. Isso é dever da justiça e o que estão fazendo não é justo com a população de Serra Talhada, com estas zoadas”, disparou.

O vereador alertou ainda que as bicicletas motorizadas estão “atrapalhando o trânsito, causando baderna e infernizando a vida das pessoas”, concluiu.

Do Júnior Campos