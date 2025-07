Detento é achado desacordado e com fraturas dentro de cadeia em Serra Talhada; suspeita é de agressão

Na tarde desta terça-feira (29), um detento da Cadeia Pública de Serra Talhada foi socorrido às pressas em estado crítico após sofrer lesões graves enquanto estava sob custódia. O caso está sendo tratado como ocorrência de natureza grave, com registro de lesão corporal.

A vítima, identificada pelas iniciais A.E.S.P., de 27 anos, foi encontrada inconsciente por agentes penitenciários, com ferimentos visíveis no rosto e na cabeça. Diante da situação, a Central de Operações do 14º Batalhão de Polícia Militar foi acionada e mobilizou uma equipe até o local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também foi chamado. Segundo informações repassadas pelo médico de plantão do SAMU, o detento apresentava perda de consciência, lesão bucal e trauma na região do crânio. Após os primeiros atendimentos, ele foi encaminhado com urgência ao Hospital Eduardo Campos, onde foi imediatamente direcionado à ala vermelha devido à gravidade do quadro clínico.

No hospital, a equipe médica constatou um quadro alarmante: traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, fratura na coluna vertebral e suspeita de pneumotórax. O interno foi sedado e entubado, permanecendo sob cuidados intensivos à espera de exames complementares e possível cirurgia de emergência.

O caso foi registrado em boletim de ocorrência e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, que ficará responsável pelas investigações. As autoridades agora buscam esclarecer as circunstâncias que levaram às lesões do detento, uma vez que há dúvidas se a versão apresentada de uma simples queda, corresponde à realidade dos fatos.

DO Júnior Campos