Aluno denuncia suposto favorecimento a aliados da prefeita em curso de Medicina na AESET; faculdade nega irregularidades

O blog recebeu, com pedido de anonimato, uma denúncia que levanta suspeitas sobre possíveis irregularidades no custeio das mensalidades do curso de Medicina da faculdade AESET, em Serra Talhada. Segundo os relatos, diversos estudantes com vínculos familiares ou políticos com a atual prefeita estariam cursando Medicina sem arcar com os custos, o que, segundo os denunciantes, pode indicar o uso indevido de recursos públicos.

Ainda de acordo com os relatos, amplamente comentados entre alunos e funcionários da instituição, esses benefícios não seriam estendidos a outros estudantes, que precisam fazer grandes esforços financeiros para manter as mensalidades em dia. O curso, por se tratar de uma graduação em instituição privada, é um dos mais caros da região.

A denúncia pede uma apuração rigorosa por parte do Ministério Público, do Tribunal de Contas e demais órgãos de controle, diante da possibilidade de favorecimento indevido e desvio de finalidade no uso do dinheiro público. “A educação é um direito, não um privilégio para poucos”, afirma um dos trechos do material encaminhado ao blog.

AESET NEGA FAVORECIMENTOS

Procurada pela reportagem, a direção da AESET enviou nota negando qualquer irregularidade. Confira a íntegra:

“Este mesmo assunto já veio a nós em outro momento, e reforçamos mais uma vez que não existe nenhum desconto nem favorecimento; o que existe é somente o desconto de pontualidade, pagando dentro do prazo, em que todos podem ser contemplados!

Alunos que não pagam dessa forma pagarão o valor cheio, sem nenhum desconto, ocasionando inclusive possíveis multas e juros caso atrasem, conforme foi instituído pelo nosso Conselho Deliberativo.

Lembrando também que não existem bolsas de estudos para alunos de Medicina!!”

Segundo os denunciantes, o material também está sendo encaminhado formalmente aos órgãos de controle e fiscalização. Eles pedem que, caso se confirmem as irregularidades, os responsáveis sejam responsabilizados nos termos da lei.

Do Júnior Campos