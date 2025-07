Um dos criminosos mais temidos do Sertão do Pajeú é capturado pela Polícia em operação conjunta

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu, na noite de segunda-feira (28), um suspeito de praticar ao menos cinco assassinatos. O homem é considerado um dos alvos prioritários das forças de segurança.

A ação foi realizada por equipes da 173ª Circunscrição Policial do município, com apoio da Polícia Militar, por meio do 23º Batalhão.

Segundo a polícia, a prisão aconteceu em meio a uma investigação que identificou onde ele estava escondido.

De acordo com a polícia, “Escobar” é apontado como integrante de uma facção criminosa e suspeito de envolvimento em uma série de crimes violentos, na área da 20ª Delegacia Seccional de Afogados da Ingazeira (DESEC).

O suspeito foi encaminhado para audiência de custódia.

Por determinação judicial, ele será recolhido a uma unidade prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.