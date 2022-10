Acidente de trânsito deixa vítima fatal na zona rural de Serra Talhada

Na noite desse domingo (02) um indivíduo compareceu a delegacia de Policia Civil de Serra Talhada relatando um acidente no Sitio Batalha as margens da PE- 418, próximo ao distrito de Santa Rita. Dois homens conduziam uma motocicleta (modelo não identificado) quando perderam o controle que resultou em um acidente fatal.

A equipe do SAMU ao chegar no local do acidente prestou os primeiros socorros e conduziu as vítimas ao HOSPAM mas uma delas não resistiu e veio a óbito enquanto a outra vítima sofreu apenas ferimentos leves. Do Vila Bela Online