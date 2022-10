Neoenergia oferece até 40% de desconto para clientes residenciais que quitarem contas atrasadas

A intenção da companhia é contribuir com a recuperação financeira dos consumidores que se depararam com dificuldade no orçamento doméstico no último ano e torná-los adimplentes com a concessionária. O cliente interessado em aproveitar a oportunidade do Feirão Fique em Dia deve acessar o Portal de Negociação da empresa (botão abaixo), clicar no link negociação de dívidas e realizar todo o processo. Além do site, as negociações podem ser realizadas via Whatsapp ( 3217-6990 ) e pelo teleatendimento, no número 116.