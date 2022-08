CDL e Prefeitura de Princesa Isabel se reúnem para debater mais estímulos à economia municipal

O presidente da CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas) de Princesa Isabel) Júnior Duarte reuniu-se com o prefeito Ricardo Pereira na última segunda-feira (15), durante encontro no gabinete do gestor princesense. Na pauta principal da audiência, a realização da ExpoPrincesa 2022, prevista para o final do ano, com data a ser divulgada após definição com o Sebrae.

Durante o encontro, também foi debatida a campanha do festival de prêmios para estimular as vendas do comércio local no período das festividades de fim de ano. Outro assunto abordado foi a possível doação, por parte da Prefeitura, de um terreno para construção da sede própria da CDL.

Júnior Duarte destacou que a gestão do prefeito Ricardo Pereira é uma grande parceira do comércio princesense. “A administração Ricardo Pereira estabeleceu uma parceria vigorosa, firme e permanente com o comércio local”, afirmou.

“O pagamento rigorosamente em dia de servidores e fornecedores, por exemplo, injeta recursos milionários importantes para impulsionar o segmento. Ele tem um olhar especial para o setor, que fomenta a economia municipal e gera emprego e renda no município”, completou. Do Nill Júnior