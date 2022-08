Onda de furto de hidrômetros em residências é registrada em Serra Talhada

Uma mulher teve o hidrômetro (aparelho utilizado para medir o consumo de água) furtado de sua casa na última semana, no Bairro Tancredo Neves, em Serra Talhada.

O curioso é que a vítima teve que ir até à delegacia da cidade para registrar o furto por não ser a primeira vez que acontece isso com ela, pois o mesmo aconteceu em outro imóvel que ela possui, há dias atrás.

Com isso, a mulher, que não sabe informar quem possa ter praticado os furtos, acredita que o mesmo tipo de crime esteja ocorrendo com outras pessoas e pede providências. Do Vila Bela Online