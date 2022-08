Serra Talhada tem caso de varíola do macaco em investigação

Subiu para 157 o número de casos notificados de varíola dos macacos (monkeypox) em Pernambuco. O boletim mais recente foi divulgado, nesta segunda (15), pelo governo. Desse total, 132 registros ainda estão em investigação.

Ainda segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), o estado tem, agora, 15 confirmações da doença e dez ocorrências descartadas.

Os 15 casos confirmados são de pacientes das seguintes localidades: Recife (10), Jaboatão dos Guararapes (3), Paulista (1), Petrolina (1). Todos são homens.

Dos 132 casos em investigação temos Araripina (3), Floresta (2), Petrolina (2), Afogados da Ingazeira (1), Bodocó (1), Cabrobó (1) e Serra Talhada (1) no sertão do estado. Do Vila Bela Online