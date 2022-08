Em ST, adolescente envolvida com drogas é levada de casa por homens desconhecidos pela segunda vez em menos de um mês

A irmã de uma adolescente de iniciais M. B. foi até a polícia para informar o desaparecimento dela, que vive uma história dramática de envolvimento com envolvimento com drogas e outras práticas ilícitas.

Segundo a irmã, M. B. é orfã e está morando a menos de um mês em Serra Talhada, na casa de uma parente. Ela foi enviada para a cidade após a avó, que morava com ela em Mirandiba, não ter mais aguentado seu comportamento.

A parente que hoje mora com M. B. explicou que não é a primeira vez que a menina é levada de casa por estranhos. Da última vez, pediram vinte mil reais para libertarem ela, ou então a matariam, mas ela foi encontrada logo em seguida e voltou pra casa.

A parente que abriga a adolescente conta ainda que M.B. agora está novamente desaparecida depois de dois homens e uma mulher terem ido a sua casa e puxado a menina pelo cabelo. No momento a dona da casa não estava e seus dois filhos adolescentes que presenciaram tudo.

Ela tentou entrar em contato com a avó de M.B. para alertar do acontecido, mas assim como não atendeu ao chamado das reclamações da menina na escola, também não deu ouvidos ao chamado desta vez, dizendo que a adolescente costumava sumir em Mirandiba e que certamente voltaria, como acontecia quando morava com ela.

A mulher que mora com M.B. disse também que seus filhos já sofreram ameaças por serem próximos da menina e o paradeiro dela ainda não foi identificado.

*Os nomes das pessoas foram preservados na matéria, tendo em vista que a principal envolvida é menor de idade.

