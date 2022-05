Jovem perde a vida em acidente de moto em São José do Egito

As primeiras informações são de que o jovem Yuri Gomes dos Santos, de apenas 16 anos, perdeu a vida na estrada PE-275 , caminho que liga São José do Egito/Tuparetama. As informações são do blog do Marcello Patriota.

O jovem estava numa moto Honda Bros 150 vermelha quando perdeu o controle numa curva, caiu na ribanceira.

Segundo relatos Yuri vinha sozinho, sentido São José do Egito/Tenorão Bar, perdeu o controle da moto e caiu, o Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local o jovem já havia evoluído a óbito

O IC-Instituto de criminalística está vindo ao local, o corpo será levado para o IML-Instituto Médico Legal de Caruaru-PE. Yuri era filho de Naldo do Bairro Novo.

Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento. DO Nill Júnior