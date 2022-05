Polícia apreende 30 pedras de crack no bairro São Cristóvão em Serra Talhada

Policiais Militares do 14°BPM, durante patrulhamento no bairro São Cristóvão em Serra Talhada nesta sexta (29), visualizaram um homem em atitude suspeita, que, ao perceber a presença do policiamento tentou esconder uma bolsa entre ele e o moto táxi.

No local, foi realizada abordagem e localizado dentro da referida bolsa um invólucro plástico na cor preta com 30 invólucros plásticos contendo uma substância análoga a crack. O mototaxista informou que estava na vez e foi solicitado pelo acusado pra fazer uma corrida até o centro, que ficou esperando ele próximo a residência. Pois, segundo o mototaxista tem conhecimento que tal residência funciona como um ponto de venda de drogas, que em seguida iria deixá-lo em outro local.

Diante dos fatos, os envolvidos juntamente com o material apreendido foram conduzidos a Delegacia de Polícia local para serem tomadas às devidas providências cabíveis. Do Vila Bela Online