Os Produtores Culturais, Iranildo e Evânia Marques, realizaram a IX EDIÇÃO DO FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA.

O evento aconteceu no último final de semana de abril, no Clube de Campo Rancho das Águas, em São José do Belmonte-PE.

O evento se tornou um dos maiores acontecimentos poéticos do Nordeste. Participaram do projeto, 108 poetas de todo BRASIL.

Foram dois dias de muita arte, cultura e Poesia.

Os poetas vencedores: Campeão, vice Campeão e o terceiro colocado, receberam o cheque que dará o direito de editarem os seus livros. 300 exemplares para o Campeão, 200 exemplares para o Vice e 100 para o Terceiro colocado.

Após as declamações e entre os poetas, foi feita uma votação para eleger os melhores declamadores. Segue abaixo nos três primeiros colocados:

Os 20 poetas melhores classificados, receberam troféus.Segue a lista dos 20 melhores do IX FESTIVAL VAMOS FAZER POESIA, o maior FESTIVAL de POESIA do Mundo!

Participantes do IX Festival Vamos Fazer Poesia: