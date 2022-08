LBV celebra 46 anos de muita solidariedade na capital pernambucana

A Entidade celebra aniversário com entrega de mais de 7 toneladas em cestas de alimentos para famílias em insegurança alimentar

Nesta sexta-feira (5), a Legião da Boa Vontade (LBV), completa 46 anos de atuação na capital pernambucana.O Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Recife, realiza atividades desenvolvidas nos seus Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, o Criança: Futuro no Presente promove para o protagonismo de crianças e adolescentes de 6 a 14 anos e o Vida Plena (atendimento com idade igual ou superior a 60 anos).

No serviço Criança: Futuro no Presente!a LBV atende cerca de 200 crianças oriundas das comunidades dos Coelhos, Coque, Joana Bezerra, São José, Santo Amaro e Cabanga. Na Instituição, as crianças participam diariamente de oficinas de convívio como Cidadania, Saber, Arte, Cultura, Corpo e Movimento, e ainda,atividades que promovem a vivência da consciência socioambiental.

A Terceira Idade é bem cuidada pela Instituição em seu serviço Vida Plena, que assiste 140 idosos,contribuindo para inserção sociocultural e o fortalecimento da cidadania por meio de atividades que colaborem no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia, socialização e fortalecimento dos vínculos familiares, interpessoais e intergeracionais.

A Organização faz aniversário e celebra com muitas ações socioassistenciais em prol de famílias em situação de vulnerabilidade social e risco social.

Durante o mês de agosto, a LBV ampara mais de 506 famílias oriundas de Camaragibe, Moreno, Olinda, Paulista, Petrolina e São Lourenço da Mata com 7 toneladas e meia de alimentos acondicionadas em cestas, para amenizar os desafios socioeconômicos enfrentados por elas no combate à fome.

O Centro Comunitário de Assistência Social da Legião da Boa Vontade no Recife está localizado na Rua dos Coelhos, 219, Bairro Coelhos, Recife/PE.

