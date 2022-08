R$ 1 milhão e R$ 700 mil: blog revela valor dos shows de Gusttavo Lima e Safadão em Serra Talhada

O Blog de Jamildo revelou o quanto a prefeitura de Serra Talhada vai pagar pelo show de Gusttavo Lima em Serra Talhada.

O blogueiro diz que, “sem alarde, a Prefeitura de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, está contratando o cantor Gusttavo Lima para uma apresentação na cidade”.

O show está programado para 7 de setembro na Festa de Setembro 2022. As vezes que foi perguntada até agora, a prefeita Márcia Conrado não havia revelado o valor dos cachês na festa. “Os valores estão sendo fechados”, disse até agora. Fica claro também que a contratação é direta, com recursos da prefeitura.

O artista vai receber R$ 1 milhão de acordo com a Inexigibilidade 009/2022.

Outro artista que cantará em 4 de setembro, Wesley Safadão, vai receber “um pouco menos” da Prefeitura de Serra Talhada, brinca o blogueiro.

“O cachê de Safadão ficou em apenas” R$ 700 mil (setecentos mil reais)”, ironiza Jamildo. Ele destaca que Serra Talhada é administrada pelo PT, com a prefeita petista Márcia Conrado. Os dois artistas vêm passando por polêmicas nacionais na Justiça e no Ministério Público, pelos valores dos cachês com prefeituras de interior.

Esta semana, Márcia Conrado afirmou que empresas privadas, como marcas famosas e a venda de camarotes ajudarão a custear as atrações.

“Já temos empresas interessadas em patrocinar a nossa festa. Teremos ainda a venda de camarotes”, disse, para justificar que esses detalhes estão sendo fechados.

Perguntada sobre o custo total da festa, Márcia disse que os números não foram totalmente fechados. “Ainda temos cálculos a serem feitos com estrutura de palco e outros detalhes do evento”.

Márcia prometeu atender o princípio da transparência e publicidade nos gastos públicos com o evento, invocado pelo promotor Vandeci Leite em recomendação recente. Dentre as solicitações, especificar custos, quanto cabe ao município, e se há contrapartidas de Estado e outros entes. “Vamos atender até porque é obrigação”, garantiu. Do Nill Júnior