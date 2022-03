Patrulha Rural será ponte entre comunidades e Polícia Militar, afirma subcomandante do 23º BPM

A Polícia Militar de Pernambuco, por meio da Diretoria Integrada do Interior II – DINTER II, lançou na quarta-feira (23.02), em Serra Talhada, uma nova modalidade de policiamento: a Patrulha Rural Comunitária.

Nesta quarta-feira (02.03), o subcomandante do 23º BPM, sediado em Afogados da Ingazeira, Major Ivaldo, explicou, durante entrevista ao programa A Tarde é Sua da Rádio Pajeú, como será o funcionamento desta nova modalidade, que irá operar em toda a região do Pajeú.

Segundo o subcomandante, Afogados da Ingazeira já contava com um projeto piloto da Patrulha, mas com um modo de operação mais voltado para a repressão.

“Esta nova modalidade tem o objetivo mais voltado para a prevenção. A Patrulha tem a finalidade de aproximar os moradores da zona rural com os policiais. Servir de ponte. E assim buscarmos juntos soluções os problemas na segurança pública destas áreas”, destacou o Major.

Ainda segundo o Major Ivaldo, a Patrulha Rural também está atuando na repressão de crimes. “Já apreendemos, por exemplo, durante patrulhamento, armas e drogas”, relatou.

Major Ivaldo afirmou que o comando do 23º BPM espera como resultado, ampliar o diálogo com a comunidade e citou a Patrulha Maria da Penha, como um projeto comunitário, que dado frutos.

“Implementamos aqui a Patrulha Maria da Penha que tem o mesmo objetivo que é aproximar polícia e comunidade. Mas é preciso lembrar que os resultados são em longo prazo. A Patrulha Maria da Penha começou a colher os resultados tempos depois de implementada e tem sido tido resultados muito positivos”, lembrou.

O subcomandante informou que foram designados para a Patrulha doze policiais que atuarão somente neste sentido. “Isto ajuda a desafogar as outras guarnições. Assim quando houver uma ocorrência que seja da cobertura da Patrulha Rural, não será necessário descobrir a área urbana para atender a ocorrência”, destacou.

Para entrar em contato com a Polícia Militar, a população pode ligar para o número 190, ou para o WhatsApp do 23º BPM: (87) 9.9937-5670. Do Nill Júnior