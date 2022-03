Quarta-feira de Cinzas: 1º dia da Quaresma começa com diferentes programações nas paróquias de Serra Talhada

Hoje é Quarta-feira de Cinzas, que representa o primeiro dia da Quaresma no calendário gregoriano, podendo também ser designada por Dia das Cinzas e é uma data celebrada por alguns elementos da comunidade cristã.

A Quarta-feira de Cinzas foi instituída há muito tempo na Igreja Católica, dia que marca o início da Quaresma, tempo de penitência e oração mais intensa. Para os antigos judeus, sentar-se sobre as cinzas já significava arrependimento dos pecados e volta para Deus. As cinzas bentas e colocadas sobre as nossas cabeças nos fazem lembrar que vamos morrer, que somos pó e ao pó da terra voltaremos (cf. Gn 3, 19), para que nosso corpo seja refeito por Deus de maneira gloriosa, para não mais perecer.

A intenção desse sacramental é nos levar ao arrependimento dos pecados, é fazer-nos lembrar que não podemos nos apegar a esta vida, achando que a felicidade plena possa ser construída aqui. É uma ilusão perigosa. A morada definitiva é o céu.

Confira as programações das paróquias serra-talhadenses para esta quarta-feira de Cinzas e toda a semana:

Paróquia Nossa Senhora da Penha

Quarta-feira de Cinzas

7h Missa no Ipsep

9h Missa na Matriz

17h Missa em Varzinha

19h Missa na Matriz

Paróquia do Rosário (programação semanal)

19h Capela de São Cristóvão – Bairro São Cristóvão

Sexta-feira (04) 19h Capela de São Cristóvão – Bairro São Cristóvão

Sábado (05) 19h Capela de São Sebastião – CAGEP

Domingo (06) 06h30 Matriz do Rosário

9h Capela de São Francisco de Assis – Bairro da COHAB

16h Bairro Vila Bela

19h Capela de Nossa Senhora da Conceição – Bairro Alto da Conceição

Paróquia do Bom Jesus Ressuscitado

19h Matriz da Paróquia do Bom Jesus Ressuscitado – Bairro Bom Jesus

Do Vila Bela Online