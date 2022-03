PRF realiza ações educativas em escola de Serra Talhada

Nos dias 7 e 8 de março a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou a Operação Caroá I, visando intensificar ações de educação para o trânsito na região do Sertão Pernambucano.

No primeiro dia foi realizado palestra educativa para cerca de 180 estudantes da Escola Técnica Jornalista Cyl Gallindo em Buíque, no Agreste Pernambucano.

Já no segundo dia, foi a vez da Escola Municipal Zuleide Feitoza de Carvalho, em Serra Talhada, no Sertão, receber as atividades desenvolvidas pela PRF. Aproximadamente 280 estudantes foram estimulados, através de atividades lúdicas, a desenvolverem a consciência para um trânsito mais seguro.

O objetivo é sensibilizar os alunos quanto às suas condutas, que podem causar perigo de acidentes de trânsito. Os estudantes foram levados a refletir como suas decisões podem impactar na vida das outras pessoas e sua responsabilidade para um trânsito mais humanizado e seguro, além de aproximar a comunidade da PRF.

Educar para o trânsito é mais que ensinar leis, é propiciar noções de respeito e cidadania que contribuem para o melhor convívio em sociedade. Do Vila Bela Online