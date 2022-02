Radialista Anchieta Santos recebe nova homenagem

A torcida Afogados Chopp faz uma homenagem ao companheiro Anchieta Santos, que nos deixou em setembro do ano passado. A bela homenagem terá sua estreia no jogo contra o Náutico domingo, sete da noite.

A arte com a imagem do comunicador da maioria ficará em meio às faixas da torcida. A arte e trabalho de pintura couberam ao talentoso artista plástico Edgley Brito. Anchieta ainda dá nome à cabine da Rádio Pajeú no estádio Valdemar Viana de Araújo, o Vianão.

Na mesma noite, a Secretaria de Cultura irá descerrar uma placa em sua homenagem na cabine, como havia programado em janeiro.

O radialista também foi homenageado pelo Afogados Futebol Clube com seu nome na manga das camisas.

Anchieta Santos foi fundador da equipe esportiva Seleção do Povo, que revelou vários nomes do rádio interiorano. Atuou até ano passado como comentarista da equipe e era grande incentivador do projeto da Coruja Sertaneja. Do Nill Júnior