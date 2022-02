Realização de eventos está proibido em Pernambuco durante o carnaval

De 25 de fevereiro a 1° de março, está vedada, em todos os municípios do Estado, a realização de qualquer evento cultural, independentemente do número de participantes, incluindo festas, shows, bailes, com ou sem a comercialização de ingressos.

Também não haverá ponto facultativo nas repartições públicas estaduais nos dias do Carnaval, e a orientação é que os municípios e demais entes públicos sigam a mesma regra.

Serra Talhada não seguiu a orientação estadual, que vinha ocorrendo durante a pandemia, e terá ponto facultativo na segunda, terça e quarta de carnaval nas repartições municipais.

A variante Ômicron da Covid-19 continua presente em Pernambuco e no Brasil, impactando no aumento das hospitalizações e óbitos, principalmente entre as pessoas não vacinadas. Do Vila Bela OnLine