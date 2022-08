UNINASSAU oferece mais de 2500 vagas para o ProUni; são 10 vagas presencias em Serra Talhada Rafaela Santos3 de agosto de 2022

A UNINASSAU está oferecendo mais de 2500 vagas no ProUni 2022.2 em cursos de graduação presencial e on-line. A Instituição oferta apenas bolsas integrais. Para concorrer a uma vaga, os interessados devem acessar o site http://acessounico.mec.gov.br/prouni entre os dias 01 e 04 de agosto. A divulgação da primeira chamada acontece em 08 de agosto.

Os cursos oferecidos pelas Instituições são Medicina, Administração, Radiologia, Pedagogia, Biomedicina, Educação Física, Nutrição, Gastronomia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia, Odontologia, Farmácia, Direito, Medicina Veterinária, Gestão De Recursos Humanos, Marketing, Logística, Gestão Financeira, Ciências Políticas, Empreendedorismo Digital, entre outros.

“Com a grande concorrência por vagas em instituições públicas, o ProUni é visto como uma oportunidade para diversos estudantes conseguirem ingressar no Ensino Superior. Nossas Instituições estão de portas abertas para todos que tiverem interesse em estudar conosco. Temos uma excelente estrutura para recebê-los e sempre estamos buscando a excelência acadêmica, oferecendo um ensino de qualidade para que sejam bem-sucedidos no mercado de trabalho”, afirma Emerson Lavor, Diretor de Programas Estudantis do Ser Educacional, grupo mantenedor da UNINASSAU.

Além do presencial, também há a opção da graduação digital. “São milhares de cursos EAD disponíveis para os estudantes. Dessa forma, podem estudar na conveniência do seu tempo e local, já que as aulas são gravadas e disponibilizadas após o ao vivo”, conclui.

Para obter bolsa integral, o estudante deve comprovar renda familiar mensal per capita de até um salário mínimo e meio. Além disso, só pode se inscrever se tiver realizado o Enem de 2020 ou 2021 e ter obtido nota igual ou superior a 450 pontos na média das cinco provas; não ter zerado a redação; não ter participado do Enem como “treineiro”; entre outras condições que podem ser acessadas no edital do ProUni.

Confira a quantidade por unidade:

– UNINASSAU Aracaju (SE): 70 vagas presenciais;

– UNINASSAU Fortaleza (CE): 130 vagas presenciais e 15 EAD;

– UNINASSAU Macaranaú (CE): 15 vagas presenciais;

– UNINASSAU Sobral (CE): 5 vagas presenciais;

– UNINASSAU/UNIJUAZEIRO (CE): 5 vagas presenciais;

– UNINASSAU Natal (RN): 70 vagas presenciais;

– UNINASSAU Parnamirim (RN): 5 vagas presenciais;

– UNINASSAU Mossoró (RN): 30 vagas presenciais;

– UNINASSAU/UNIVERITAS Rio de Janeiro (RJ): 45 vagas presenciais e 37 EAD;

– UNINASSAU Brasília (DF): 15 vagas presenciais;

-UNINASSAU Graças (PE): 603 vagas presenciais e 305 EAD;

– UNINASSAU Boa Viagem (PE): 100 vagas presenciais;

– UNINASSAU Olinda (PE): 25 vagas presenciais e 21 EAD;

– UNINASSAU Caxangá (PE): 100 vagas presenciais;

– UNINASSAU Cabo de Santo Agostinho (PE): 10 vagas presenciais e 45 EAD;

– UNINASSAU Paulista (PE): 20 vagas presenciais;

– UNINASSAU Petrolina (PE): 20 vagas presenciais;

– UNINASSAU Caruaru (PE): 100 vagas presenciais e 33 EAD;

– UNINASSAU Serra Talhada (PE): 10 vagas presenciais;

– UNINASSAU Garanhuns (PE): 10 vagas presenciais;

– UNINASSAU Palmas (TO): 35 vagas presenciais;

– UNINASSAU São Luís (MA): 15 vagas presenciais e 15 EAD;

– UNINASSAU/UNIVERITAS Belo Horizonte (MG): 15 vagas presenciais e 21 EAD;

– UNINASSAU Salvador (BA): 20 vagas presenciais;

– UNINASSAU Lauro de Freitas (BA): 20 vagas presenciais;

– UNINASSAU Vitória da Conquista (BA): 5 vagas presenciais e 15 EAD;

– UNINASSAU/UNIFASB (BA): 60 vagas presenciais;

– UNINASSAU Feira de Santana (BA): 10 vagas presenciais;

– UNINASSAU Teresina (PI): 110 vagas presenciais e 15 EAD;

– UNINASSAU Aliança (PI): 20 vagas presenciais;

– UNINASSAU Parnaíba (PI): 40 vagas presenciais;

– UNINASSAU Campina Grande (PB): 40 vagas presenciais e 33 EAD;

– UNINASSAU João Pessoa (PB): 40 vagas presenciais;

– UNINASSAU Maceió (AL): 70 vagas presenciais;

– UNINASSAU Arapiraca (AL): 30 vagas presenciais;

– UNINASSAU Belém (PA): 20 vagas presenciais e 12 EAD;

– UNINASSAU Manaus (AM): 15 vagas EAD;

– UNINASSAU/UNIFACIMED (RO): 10 vagas presenciais

Do Vila Bela Online